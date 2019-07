Le Maldive della Siberia

In Siberia c’è un lago dalle acque così azzurre da meritare il soprannome di Maldive di Novosibirsk, che è la terza città più popolosa della Russia con 1,6 milioni di abitanti. A cercarlo su Instagram, è pieno di fotografie di persone in costume da bagno e anche coppie di neo-sposi in posa davanti alle distese turchesi. Il lago però, come ha raccontato il New York Times, è un sito artificiale in cui una centrale elettrica scarica i suoi rifiuti; il colore dell’acqua si deve ai depositi di sali di calcio e di ossidi di metallo, come ha spiegato anche la società che gestisce l’impianto.

L’azienda, la Società elettrica siberiana, ha fatto sapere che le acque del lago “non sono velenose” e hanno un “normale” livello di radiazioni, ma ha precisato che l’acqua non è sicura per nuotarci, che è molto acida e che uscire dal lago è complicato perché «il fondo del sito di smaltimento è molto fangoso, quindi se qualcuno finisce lì è molto difficile uscirne». Nonostante questo, decine di persone arrivano lo stesso, soprattutto nei weekend, in cerca di fotografie da condividere sui social; su Instagram il lago ha anche un account, Novosibirsk Maldives, che viene chiamato dai locali anche Maldivinsk. AFP ha parlato con uno di loro, Alexei Cherenkov, che ha pubblicato una sua foto su un gonfiabile a forma di unicorno, e che ha spiegato che «ci sono andato per farmi una bella foto. La nostra città è così grigia, e questo è uno dei pochi “bei” posti vicini».