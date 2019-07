La finale di tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona Halep

La tennista statunitense Serena Williams ha battuto la ceca Barbora Strycova per 6-1 6-2 in semifinale a Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, che si gioca a Londra sull’erba. Nella finale di sabato Williams giocherà contro la romena Simona Halep, che ha sconfitto l’ucraina Elina Svitolina per 6-1 6-3.

Williams ha 37 anni ed è considerata da molti la tennista più forte di sempre. Ha vinto 23 Grand Slam (i tornei di tennis più importanti: oltre a Wimbledon, il Roland Garros di Parigi, gli US Open di New York e gli Australian Open di Melbourne) e 7 volte Wimbledon, la prima nel 2002 e l’ultima nel 2016.