La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma

Nelle ultime settimane le strade di Roma si sono ritrovate per l’ennesima volta piene di rifiuti a causa di una serie di problemi tra cui la mancanza di un numero sufficiente di impianti di smaltimento, che hanno reso la raccolta dei rifiuti praticamente impossibile.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma delle ultime settimane. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006. L’inchiesta è stata avviata dopo gli esposti presentati alla Procura negli ultimi giorni da cittadini e associazioni che lamentavano la mancata raccolta dei rifiuti.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.