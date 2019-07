Ci sono stati grossi incendi negli stabilimenti balneari sulla spiaggia di Catania

L’origine degli incendi non è stata ancora accertata, ma la loro intensità è stata favorita dallo scirocco, che soffia sul mare, e dalle alte temperature. È stata intanto chiusa la circolazione sul Viale Kennedy, la strada che costeggia la spiaggia, presidiata da vigili del fuoco e poliziotti.

Alla Plaia, la spiaggia di Catania, si sono sviluppati oggi diversi incendi che hanno costretto al salvataggio via mare – con gommoni e navi dei vigili del fuoco – di centinaia di persone. Tra loro c’erano anche quaranta bambini, scrive il giornale La Sicilia , che erano rimasti bloccati nel lido Azzurro e nella colonia Don Bosco, e che sono stati portati al sicuro dalla capitaneria di porto. Sempre La Sicilia segnala che un grande incendio si è sviluppato nella zona del Faro e uno del Lido Europa. Ci sono alcune persone intossicate dal fumo, tra cui un pompiere che è stato trasportato in ospedale.

