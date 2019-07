Inter e Milan hanno presentato un “progetto di fattibilità” per il nuovo stadio di Milano

Inter e Milan hanno annunciato di aver presentato al Comune di Milano il “progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per costruire un nuovo stadio per il calcio nell’area dell’attuale stadio di San Siro. Il progetto di fattibilità non contiene dettagli sullo sviluppo architettonico dello stadio, ma solo considerazioni su cosa Inter e Milan intendano costruire e come intendano finanziare i lavori. In estrema sintesi, si parla di un nuovo stadio da circa 60mila posti e di un centro commerciale e sportivo, da costruire nell’area contigua a quella dell’attuale stadio.

Del progetto del nuovo stadio si parla da tempo: recentemente il Comune di Milano aveva spiegato di preferire l’idea della ristrutturazione dello stadio di San Siro, ma nel documento presentato oggi, Inter e Milan sostengono che l’ipotesi sia irrealizzabile per i costi troppo alti e i problemi che causerebbe all’attività sportiva delle due squadre. Se il Comune di Milano dichiarerà il progetto di fattibilità “di pubblico interesse”, verrà indetto un concorso aperto a studi di architettura di tutto il mondo.