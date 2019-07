Angela Merkel ha avuto un nuovo tremore durante un’occasione pubblica

Oggi a Berlino, durante un incontro pubblico con il primo ministro della Finlandia Antti Rinne, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto un nuovo tremore, come già accaduto in due recenti episodi. Un video con Merkel e Rinne fianco a fianco mostra il corpo di Merkel tremare visibilmente per diversi secondi, in maniera simile a quanto successo le prime due volte.

Lo scorso 18 giugno, Merkel aveva spiegato che l’incidente era stato causato dal fatto che non aveva bevuto abbastanza acqua. Dopo il secondo episodio, a fine giugno durante la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia, in una dichiarazione ufficiale del governo si parlava di un “malessere temporaneo”.

WATCH: German chancellor Angela Merkel seen shaking uncontrollably for the third time in weeks, fuelling concerns about her health pic.twitter.com/WLpK62ZZKJ — The Speaker (@TweetTheSpeaker) July 10, 2019