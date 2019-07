Anche il miliardario statunitense Tom Steyer si è candidato alle primarie del Partito Democratico

Tom Steyer, ricchissimo manager di fondi di investimento e filantropo statunitense, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni primarie con cui il Partito Democratico sceglierà il suo candidato alle presidenziali del 2020. Steyer è da anni un grande finanziatore di cause, associazioni e candidati del Partito Democratico; ultimamente si è concentrato soprattutto sulla richiesta di rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca attraverso la procedura di impeachment, fondando e finanziando un’organizzazione che si chiama “Need to Impeach”. Fino a qualche mese fa diceva di non volersi candidare, ma ora dice di aver cambiato idea. I candidati alle primarie del Partito Democratico sono moltissimi: soltanto i principali sono più di venti.