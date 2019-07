Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica, ha deciso una corte d’appello statunitense

La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo grado che aveva stabilito che Trump, bloccando i commenti critici, viola il Primo emendamento, che garantisce la libertà di espressione. Il rispetto del Primo emendamento non consente infatti a chi ricopre una carica pubblica e usa un social network nella sua veste ufficiale di escludere le persone dal dibattito.

Il caso era stato sollevato dal Knight First Amendment Institute, un istituto a difesa del Primo emendamento della Columbia University: aveva fatto causa a Trump a nome di cinque persone che lui aveva bloccato dopo che avevano criticato su Twitter le sue decisioni.