Il sindaco di Bibbiano, coinvolto nell’inchiesta sul presunto traffico di minori, è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia

Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari ed è accusato di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Secondo i magistrati il sindaco avrebbe affidato alcuni spazi comunali a un’associazione coinvolta nell’inchiesta in maniera non regolare.

Carletti non sembra coinvolto direttamente nella vicenda di abusi, ma il giudice ha comunque respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. La sospensione dall’incarico di sindaco è stata stabilita in base alla legge Severino a causa del suo stato di fermo. Dell’inchiesta si è discusso molto per le pesanti accuse formulate da polizia e magistrati e per il modo non del tutto corretto con cui sono state presentate nelle prime ore (si era parlato, per esempio, di un inesistente elettroshock a cui sarebbero stati sottoposti alcuni bambini per “impiantargli” falsi ricordi).