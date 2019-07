Weekly Beasts

Tra gli animali fotogenici della settimana ci sono: un suricato che per una volta è riuscito a farsi fotografare in una posa molto seria ed elegante, un altrettanto elegante fenicottero, una pecora tosata da Boris Johnson, un gregge in India e ben due nidi di cicogne, di cui uno con dentro un umano. Poi maiali dalle orecchie grandi, passerotti che si occupano di finire gli avanzi di un ristorante e passaggi di banane allo zoo di Bangkok.