Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone. Gli 8 condannati sono tutti cittadini polacchi che vivevano nel Regno Unito. Sono stati ritenuti colpevoli di aver attratto nel Regno Unito decine di persone, per lo più altri polacchi, promettendo loro casa e lavoro, ma di averli poi costretti a lavorare quasi gratis e vivere in condizioni non dignitose. 88 persone finite in questo giro di traffico e sfruttamento hanno presentato denuncia e testimoniato nel processo, ma si pensa che nel corso di diversi anni più di 400 persone potrebbero essere state raggirate. Le condanne, arrivate in processi separati, sono state decise negli ultimi mesi ma sono state tenute riservate fino a venerdì 5 luglio.