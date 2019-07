Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv troverete un programma dedicato a Mia Martini e Loredana Bertè, il programma di cultura condotto da Camilla Raznovich e Jurassic Park: giusto per anticiparvi tre cose un po’ diverse tra loro. Non è finita qui comunque, ci saranno anche un famoso film sull’attacco a Pearl Harbour (Tora! Tora! Tora!); un mai sentito film giallo su Rai Due e un programma su “Igor il russo”. Se leggete il Post saprete già che non si chiama Igor e non è russo, ma la sua storia è notevole.



Rai 1

21.00 – Superstars

È il programma estivo di Rai 1 fatto con le immagini provenienti dagli archivi Rai. La puntata di questa sera è dedicata a Mia Martini e Loredana Bertè.

Rai 2

21.00 – Il lato oscuro della mia matrigna



Fratello e sorella, da poco rimasti orfani di padre, tornano nella sua grande casa di New Orleans: ma la loro matrigna sta cercando di impossessarsene.

promo il lato oscuro della mia matrigna Dopo la morte del padre, Verity e Jonathan tornano a casa dopo molto tempo e incontrano la loro matrigna sconvolta, che non si fermerà davanti a nulla per impossessarsi della loro eredità 💎 “Il lato oscuro della mia matrigna” è in onda stasera su #RAI2 alle 21.05 Gepostet von Rai2 am Dienstag, 2. Juli 2019

Rai 3

21.25 – Ogni cosa è illuminata

Tra gli ospiti di questa sera del programma condotto da Camilla Raznovich ci sono il filosofo Telmo Pievani, l’imprenditore Oscar Farinetti, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il teologo Vito Mancuso e gli Zen Circus.

Com’è cambiato l’uomo e quali conseguenze hanno determinato questi cambiamenti? Telmo Pievani, filosofo evoluzionista risponderà a questa e ad altre domande.#OgniCosaÈIluminata con @camilaraznovich vi aspetta stasera alle 21.25 su @RaiTre pic.twitter.com/VjMfIe1kqx — Kilimangiaro (@KilimangiaroRai) July 6, 2019



Rete 4

21.25 – Una Vita

Sono due nuove puntate della serie spagnola trasmessa in Italia dal 2015.

Canale 5

21.30 – Ciao Darwin 7

L’ultima edizione della longeva trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1

21.18 – Jurassic Park

Chi negli anni Novanta era bambino, o adolescente, probabilmente non si stancherà mai del fatto che Jurassic Park venga ciclicamente riproposto nella programmazione televisiva; inoltre, è stato uno dei primi film a usare bene la computer grafica e per questo si può rivedere nel 2018 senza provare quella sensazione un po’ straniante di quando si guardano gli effetti speciali nei vecchi film.

La7

21.15 – Little Murders

Episodi della serie francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

TV8

21.35 – Igor il russo – Un killer in fuga

Uno speciale dedicato alla storia di Norbert Feher, l’uomo serbo condannato per tre omicidi in Spagna e due in Italia, conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo” anche se non si chiama Igor e non è russo.

Rai Movie

21.10 – Tora! Tora! Tora!

È un film del 1970 che racconta i preparativi e poi l’attacco a Pearl Harbor diretto dal regista americano Richard Fleischer. Il titolo è il messaggio in codice giapponese usato per indicare la riuscita dell’attacco a sorpresa.

Rai 4

21.20 – Maximum risk

Film del 1996 con Jean-Claude Van Damme e Natasha Henstridge. Un poliziotto francese scopre di avere un gemello e scopre anche che è stato ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Allora decide di scoprire la verità.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gotti – Il primo padrino