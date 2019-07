In California c’è stata una nuova forte scossa di terremoto

In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno seguito il terremoto di giovedì, di magnitudo 6,4, con epicentro a Ridgecrest, nel deserto del Mojave, tra Los Angeles e Las Vegas. Anche questa scossa è stata sentita in gran parte della California del sud e in Nevada, a più di 200 chilometri dall’epicentro, localizzato a meno di 10 chilometri da Ridgecrest.