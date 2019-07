È morto in un incidente il miliardario statunitense Chris Cline, soprannominato “il re del carbone”

Il miliardario e filantropo statunitense Chris Cline, noto come “il re del carbone”, è morto giovedì in un incidente in elicottero vicino alle Bahamas; oggi avrebbe compiuto 61 anni. La notizia è stata data da un suo avvocato e da Jim Justice, governatore dello stato in cui viveva, il West Virginia. La polizia delle Bahamas ha detto che nell’incidente sono morte altre sei persone. L’elicottero era decollato da Big Grand Cay, nelle Bahamas, ed era atteso a Fort Lauderdale, in Florida, per le 2:50.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire – Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) July 5, 2019