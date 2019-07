La finale dei Mondiali femminili sarà Stati Uniti-Olanda

La nazionale olandese è la seconda finalista dei Mondiali di calcio femminili: domenica 7 luglio al Parc OL di Lione si giocherà la Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti campioni in carica. Nella semifinale giocata mercoledì sera a Lione, l’Olanda ha battuto 1-0 la Svezia ai tempi supplementari grazie a un gol di Jackie Groenen, qualificandosi alla sua prima storica finale di un Mondiale, peraltro alla sua seconda partecipazione al torneo. Domenica, tuttavia, si presenterà da sfavorita, dato che gli Stati Uniti campioni in carica sono alla loro terza finale consecutiva e alla quinta in otto edizioni disputate. È attesa comunque una partita combattuta, visto il livello di prestazioni fornite fin qui dall’Olanda, la nazionale che ai quarti di finale ha eliminato l’Italia.