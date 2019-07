12 manifestanti sono stati arrestati per l’irruzione nel parlamento di Hong Kong

La polizia ha detto di aver arrestato 11 uomini e una donna, accusati di reati che vanno dall’aggressione a pubblico ufficiale al possesso di oggetti pericolosi. Il più giovane degli arrestati ha 14 anni, il più vecchio 31. Le proteste a Hong Kong sono iniziate alcune settimane fa contro una legge che avrebbe introdotto la possibilità di estradare prigionieri verso la Cina. L’emendamento contestato è poi stato ritirato, ma le proteste non sono finite.

