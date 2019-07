Paolo Nicolato è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio Under 21

L’allenatore vicentino Paolo Nicolato è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio maschile Under 21. È stato scelto per sostituire Luigi Di Biagio, dimessosi la scorsa settimana in seguito alla deludente eliminazione dagli Europei di categoria ospitati in casa. La FIGC lo ha scelto per dare continuità al progetto giovanile, dato che Nicolato è stato allenatore della Nazionale Under 20, con la quale è arrivato quarto agli ultimi Mondiali, e in precedenza anche delle nazionali Under 18 e 19, quest’ultima portata al secondo posto agli Europei del 2018. Nell’Under 21 si ritroverà quindi molti giocatori allenati in passato. Nicolato verrà presentato alla stampa venerdì 12 luglio a Roma e farà il suo esordio con l’Under 21 il 20 settembre nella partita di qualificazione agli Europei del 2021 contro il Lussemburgo.