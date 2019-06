Gigi Di Biagio si dimetterà da allenatore della Nazionale di calcio under 21

L’allenatore della Nazionale di calcio maschile under 21, Gigi Di Biagio, ha annunciato martedì in conferenza stampa a Coverciano le sue dimissioni dopo sei anni di incarico. Di Biagio ha deciso di dimettersi dopo la deludente eliminazione dell’Italia agli Europei di categoria ospitati in casa. Dopo la promettente vittoria all’esordio contro la Spagna, l’Italia è stata battuta dalla Polonia nel secondo turno dei gironi. La sconfitta è stata decisiva e ha reso ininfluente l’ultima vittoria contro il Belgio. Di Biagio aveva allenato l’under 21 in altre due edizioni degli Europei di categoria, concluse rispettivamente ai gironi nel 2015 e in semifinale nel 2017.