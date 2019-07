Qualcuno ha diffuso online una foto scattata a Carola Rackete al momento della foto segnaletica

Sta circolando su Internet una fotografia che mostra la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete mentre le viene scattata la foto segnaletica dopo il suo arresto di sabato scorso. Nella foto si vede Rackete seduta nella postazione della fotosegnalazione, con un agente di polizia in piedi accanto a lei e riconoscibile in viso.

Non è chiaro chi abbia scattato la fotografia e chi l’abbia fatta circolare, ma è probabile che sia stato un agente delle forze dell’ordine: gli unici che in teoria avrebbero dovuto essere presenti al momento dello scatto. Repubblica scrive che la questura di Agrigento, da cui dipende la polizia di Lampedusa che ha arrestato la comandante, ha aperto un’indagine interna per capire cosa è accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la fotografia sarebbe stata pubblicata online per primo da un profilo sul social network russo Vkontakte; l’account che l’ha pubblicata, che ha un nome italiano, risulta far parte di numerosi gruppi di discussione di neonazisti e di estrema destra, normalmente pubblica fotomontaggi contro il Partito Democratico e recentemente ha pubblicato molto materiale su Rackete. Successivamente la fotografia è stata rimossa dal profilo.