Casapound dice che non si presenterà più alle elezioni

Il presidente del partito politico di estrema destra Casapound, Gianluca Iannone, ha annunciato che il partito non si presenterà più alle elezioni e tornerà ad essere esclusivamente un movimento come nei suoi primi anni. Iannone ha detto: «In seguito all’esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, CasaPound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica. La decisione di oggi non segna affatto un passo indietro, da parte del movimento, ma anzi è un momento di rilancio dell’attività culturale, sociale, artistica, sportiva di CPI, nel solco di quella che è stata da sempre la nostra identità specifica e originale». Alle ultime elezioni europee, Casapound aveva ricevuto lo 0,33 per cento dei voti.