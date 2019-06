Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico, il 26 luglio uno sciopero del trasporto aereo

Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale (escluso il settore aereo), mentre il 26 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo. Lo hanno annunciato mercoledì i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che hanno indetto lo sciopero insieme. Non sono ancora state comunicate le esatte modalità dello sciopero, che potrebbe causare disagi in diverse città e a chi ha in programma viaggi più lunghi: coinvolgerà infatti sia il trasporto locale urbano (tram, autobus, metropolitane) che quello regionale e nazionale (treni e autostrade).

I sindacati hanno detto che la ragione dello sciopero è chiedere al governo un confronto su diverse questioni legate al mondo dei trasporti e delle infrastrutture.