Lo sciopero di Alitalia previsto per il 24 giugno è stato rimandato al 26 luglio

Lo sciopero del personale di Alitalia previsto per lunedì 24 giugno e proclamato dai sindacati ANPAC, ANPAV e ANP, è stato rimandato al 26 luglio. Lo ha annunciato la Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (FNTA), che riunisce piloti e assistenti di volo delle tre sigle, che ha detto di aver accolto la richiesta fatta dal ministero del Lavoro di rinviare lo sciopero. «L’incontro convocato per il 3 luglio dal Ministro On. Luigi Di Maio – si legge nella nota della FNTA – è certamente un segnale positivo, al momento purtroppo, pur riconoscendo l’impegno delle parti coinvolte al rilancio e allo sviluppo della compagnia di Bandiera, non sono emersi elementi rilevanti tali da revocare definitivamente l’azione di protesta».