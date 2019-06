La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio, fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini

La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno del tifo organizzato del Milan. Qualche mese fa Lucci è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per spaccio di droga: secondo i giornali il sequestro è stato eseguito in maniera preventiva per ragioni di «pericolosità sociale» della persona coinvolta, una misura prevista dal codice penale italiano.

Fra i beni sequestrati a Lucci ci sono una casa a Bergamo, un’automobile Audi, alcuni conti correnti ma soprattutto un locale a Sesto San Giovanni chiamato Clan 1899 e considerato dalla polizia «una base operativa per riunioni attinenti il traffico di stupefacenti e per ritiri o consegne di droga anche in contesti di criminalità organizzata», di cui Lucci è il gestore di fatto.

A dicembre, ad alcuni giornalisti che gli chiedevano conto dell’opportunità di incontrare un gruppo che in passato ha compiuto diverse violenze, Salvini aveva detto che alla festa c’erano «tante persone perbene, pacifiche, tranquille», e che in fondo «io sono un indagato in mezzo agli indagati». Ma Lucci è molto di più che un semplice indagato: nel 2009 fu condannato a quattro anni di carcere per aver fatto perdere un occhio a un tifoso interista durante una rissa. Anni più tardi, secondo le ricostruzioni degli investigatori, era finito al centro di un giro di spaccio organizzato messo in piedi dalla criminalità organizzata calabrese e albanese.