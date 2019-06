L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, l’ultimo espresso dal centrosinistra, ha detto che tornerà in politica per sfidare il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu

L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, l’ultimo espresso dal centrosinistra, ha annunciato che tornerà in politica per sfidare il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu alle elezioni politiche del 17 settembre. Barak ha 77 anni ed è stato primo ministro dal 1999 al 2001 e più di recente ministro della Difesa di un governo di coalizione con a capo proprio Netanyahu. Prima di entrare in politica era stato un rispettato capo dell’esercito e uno dei soldati più decorati nella storia militare israeliana.

Durante una conferenza stampa, Barak ha annunciato che formerà un nuovo partito ma non ha fatto sapere né come si chiamerà né come si collocherà dal punto di vista politico (anche se quasi certamente starà nel centrosinistra). Il nuovo partito di Barak potrebbe frammentare nuovamente l’opposizione alla coalizione di destra di Netanyahu, che al momento in Parlamento è rappresentata soprattutto da Blu e Bianco, la coalizione centrista che alle ultime elezioni ha ottenuto il 26 per cento dei voti.