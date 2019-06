Stephanie Grisham, attuale portavoce di Melania Trump, è stata scelta come nuova portavoce della Casa Bianca

Stephanie Grisham, attuale portavoce e responsabile della comunicazione di Melania Trump, è stata scelta come nuova portavoce e responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Lo ha annunciato in un tweet Melania Trump, senza però specificare se Grisham continuerà a mantenere anche il suo attuale incarico. Grisham lavora per Melania Trump dal 2015 e prenderà il posto di Sarah Huckabee Sanders, che a sua volta aveva preso il posto di portavoce della Casa Bianca che era stato di Sean Spicer, che si era dimesso nel luglio 2017. CNN scrive che Grisham accompagnerà il presidente statunitense Donald Trump già dal suo viaggio in Giappone e Corea del Sud della prossima settimana. Grisham è uno dei pochi collaboratori della famiglia Trump che dal 2015 a oggi non si sono dimessi o sono stati licenziati.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 – @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

— Melania Trump (@FLOTUS) June 25, 2019