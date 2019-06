Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, si dimetterà a fine mese

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders, da tre anni portavoce della Casa Bianca, si dimetterà alla fine di giugno. Trump, su Twitter, ha scritto che «è una persona molto speciale, con talenti straordinari, che ha fatto un lavoro incredibile»: lui spera anche che Sanders decida di candidarsi come governatrice dell’Arkansas.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019