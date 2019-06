La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani, ha comunicato la sindaca Virginia Raggi. La stazione è chiusa da ottobre a causa di un incidente avvenuto su una scala mobile della fermata in cui erano rimasti coinvolti alcuni tifosi russi, arrivati a Roma per assistere a una partita di Champions League.

La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione.

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) June 25, 2019