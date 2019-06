Dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina in molti hanno condiviso sui social una nota scena del film del 1983 Vacanze di Natale, diretto da Carlo Vanzina e ritenuto il primo cinepanettone. Il film raccontava le vacanze invernali di un gruppo di amici a Cortina d’Ampezzo e tra i tanti personaggi c’era anche Donatone Braghetti, interpretato da Guido Nicheli. È un milanese ricco e pieno di sé che quando arriva a Cortina d’Ampezzo insieme alla moglie, interpretata da Stefania Sandrelli, le dice:

Ivana, fai ballare l’occhio sul tic! Via della Spiga-Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.

Per chi avesse bisogno di riferimenti: Via della Spiga è una famosa e costosa via della moda di Milano; a Cortina c’è davvero un hotel Cristallo e Michele Alboreto, morto nel 2001, è stato un pilota italiano di Formula 1. Google Maps dice che oggi per andare da Via della Spiga a Cortina ci vogliono poco meno di cinque ore. Tra l’altro, nel film il personaggio di Donatone fa un incidente stradale.

Un’altra famosissima battuta del personaggio di Nicheli, già che ci siamo: