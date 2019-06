La circolazione sulla metropolitana M2 di Milano è in parte sospesa per un tentato suicidio

La circolazione sulla metropolitana M2 di Milano è stata in parte sospesa lunedì mattina per un tentato suicidio alla fermata Famagosta: attualmente è chiuso il tratto tra le fermate di Cadorna e i capolinea di Abbiategrasso/Assago: ATM, la società che gestisce i mezzi pubblici a Milano, dice che sta provvedendo a organizzare bus sostitutivi, mentre consiglia di prendere i tram 3 o 15 verso il centro per chi deve muoversi da Abbiategrasso. Tra Cadorna e i capolinea di Cologno Nord/Gessate la circolazione è ripresa, con dei rallentamenti.

