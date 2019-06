C’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Roma

Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente a Roma e in altre zone del Lazio nella tarda serata di domenica: la scossa è avvenuta alle 22,43 con epicentro a Colonna, in provincia di Roma e a est della città, e ipocentro a una profondità di 9 chilometri. Non risultano per ora danni rilevanti o feriti. L’ente dei trasporti di Roma ha sospeso la circolazione della metro C per controlli.