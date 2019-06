Weekly Beasts

Le bestie hanno puntato su simmetrie e disposizioni geometriche, per entrare nella raccolta settimanale di chi meritava di essere fotografato: cani che sembrano girandole, poppate di maialini paralleli e cinghiali speculari. Certo, la competizione era alta dopo l’immagine diventata “virale” dell’orso polare emaciato in cerca di cibo nelle discariche russe; per non parlare di quella dei cani da slitta che corrono sull’acqua in Groenlandia (quasi: è ghiaccio superficiale sciolto su altro ghiaccio). Due premi speciali: uno allo scoiattolo che ha rischiato la morte per la gloria, infilandosi in un tombino (ma ne è venuto fuori bene); l’altro per la disciplina delle pecore, in fila, pronte per essere contate bene nelle notti d’insonnia.