Venezia ha vinto lo Scudetto del basket

Venezia ha vinto il campionato italiano di basket battendo Sassari nella serie finale dei playoff per 4 partite a 3: ha ottenuto la vittoria decisiva questa sera, in casa, dominando praticamente per tutta la gara, finita 87 a 61. Per Venezia è il quarto Scudetto della sua storia: l’ultimo risaliva alla stagione 2016-2017, quando aveva battuto in finale Trento.

La serie finale tra Venezia e Sassari è stata molto equilibrata, e infatti non è così frequente che si arrivi a gara-7 di una finale playoff: era successo solo due volte nel campionato italiano, nel 2014 e nel 2015. Sassari è arrivata in finale un po’ a sorpresa, dopo una stagione altalenante che si era risollevata con l’arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco: aveva battuto in finale per 3 partite a 0 la favorita per lo Scudetto, cioè l’Olimpia Milano. Venezia invece aveva fatto più fatica nei playoff, vincendo per 3 partite a 2 sia i quarti di finale contro Trento sia le semifinali contro Cremona.