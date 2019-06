Tre persone sono morte nell’incendio di un palazzo a Parigi

Tre persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa mattina in un palazzo dell’XI arrondissement di Parigi. Nell’incendio sono state ferite in tutto 28 persone, di cui una in modo grave, e altre 20 sono state messe in salvo, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco a Le Figaro. L’incendio è iniziato verso le 5 di mattina in un palazzo al civico n.7 di Rue de Nemours, non lontano da Place de la République, e sul posto sono intervenuti circa 200 vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si conoscono le cause del rogo.

#Intervention : violent feu d’immeubles cette nuit dans le XIe arrondissement. Le bilan provisoire est lourd : trois décédés et une trentaine de blessés. Les pompiers ont réalisé une quinzaine de sauvetages au moyens des échelles et sont toujours sur place. #fermezlaporte pic.twitter.com/cNc374UpvN — Pompiers de Paris (@PompiersParis) June 22, 2019