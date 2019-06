Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del 2016

Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del luglio 2016, in cui morirono almeno 260 persone e più di duemila furono ferite. Tra le persone condannate ci sono anche diversi militari di alto grado, ha scritto AFP. Tra queste 151 persone, 139 sono state condannate per reati specifici, come il tentato assassinio del presidente Recep Tayyip Erdoğan, e sconteranno l’ergastolo con condizioni carcerarie particolarmente dure. Sempre AFP scrive che altre 27 persone sono state condannate a diversi anni di carcere e che 33 persone sono invece state assolte.