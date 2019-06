Gli ultimi candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove

Gli ultimi tre candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove. Dopo una votazione tenuta questa mattina è stato infatti eliminato il candidato Sajid Javid, che ha ricevuto meno voti degli altri: Johnson ha ottenuto 157 preferenze, Gove 61, Hunt 59 e Javid 34. Ora i parlamentari del Partito Conservatore procederanno con una nuova votazione al termine della quale resteranno solo due candidati, i cui nomi saranno resi noti questa sera intorno alle 19. A quel punto il voto sarà allargato anche agli iscritti al partito: si voterà per circa due settimane e dal 22 luglio in poi ogni giorno sarà buono perché venga comunicato il nome del vincitore, che oltre a diventare leader del partito prenderà anche il posto di primo ministro del paese. Il favorito al momento è Johnson.