Netflix ha aumentato il prezzo di due suoi abbonamenti

Netflix Italia ha aumentato il prezzo di due suoi abbonamenti: quello Standard (che permette la visione in HD e in contemporanea su due schermi) è passato da 10,99 euro a 11,99 euro al mese; quello Premium (che permette la visione in Ultra HD e in contemporanea su quattro schermi) è passato da 13,99 euro a 15,99 euro al mese. Le nuove tariffe sono già attive da oggi per i nuovi abbonati. Chi ha già l’abbonamento Standard o Premium riceverà invece prossimamente una notifica via e-mail e all’interno dell’app Netflix. Netflix fa sapere che la notifica sarà inviata con almeno un mese di anticipo rispetto all’applicazione dei nuovi prezzi. L’abbonamento Base continuerà invece a costare 7,99 euro al mese.