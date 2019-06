Tre uomini sono stati condannati per la strage all’università di Garissa, in Kenya

Tre uomini keniani sono stati giudicati colpevoli per aver compiuto l’attacco terroristico contro l’università di Garissa, in Kenya, il 2 aprile 2015. Nell’attacco, rivendicato dal gruppo terrorista islamico Al Shabaab, morirono 148 persone, perlopiù studenti. Ancora oggi viene ricordato come uno degli attacchi terroristici più violenti nella storia del paese.

Nell’ambito dello stesso processo una quarta persona è stata scagionata per insufficienza di prove. La condanna per i tre uomini sarà decisa in una udienza fissata per il 3 luglio.