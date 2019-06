Quattro persone, tre russi e un ucraino, saranno processate per l’abbattimento del volo MH17

Quattro persone, tre russi e un ucraino, saranno processate nei Paesi Bassi per l’abbattimento del volo MH17. Lo hanno deciso i magistrati olandesi a capo del team internazionale che ha indagato sulle cause del disastro aereo che il 17 luglio 2014 provocò la morte di 298 persone, fra passeggeri e membri dell’equipaggio. I tre cittadini russi sono legati in vario modo all’intelligence russa, mentre quello ucraino era il capo di una milizia filorussa attiva nell’Ucraina orientale. Il processo inizierà il 9 marzo 2020 e si svolgerà quasi certamente in contumacia: sembra impossibile che i Paesi Bassi ottengano l’estradizione per i quattro sospettati dalla Russia e dall’Ucraina.

