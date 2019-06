La Commissione di Vigilanza RAI ha votato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI

La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della diffusione dei contenuti RAI all’estero). La mozione è passata coi voti del Partito Democratico e soprattutto del Movimento 5 Stelle, che ha votato contro il suo alleato di governo, la Lega.

Il Partito Democratico ha sostenuto la mozione perché secondo il deputato Michele Anzaldi il presidente della RAI «può avere deleghe solo sulle relazioni esterne e istituzionali e sul controllo interno»: in altre parole, il fatto che Foa controlli anche Rai Com concentrerebbe nelle sue mani una quota eccessiva di potere.

La votazione non è vincolante, ma potrebbe mettere pressione a Foa per lasciare l’incarico in Rai Com. Repubblica mette in relazione il voto del M5S a quello della Lega di settimana scorsa, con cui veniva stanziato un fondo di emergenza per Radio Radicale (a cui il M5S è storicamente contrario).