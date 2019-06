Italia-Brasile dei Mondiali di calcio femminile è stato il programma più visto ieri sera in tv, con 6,5 milioni di spettatori

La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Brasile, trasmessa ieri sera da Rai 1, è stata vista da 6,5 milioni di spettatori, con il 29,3 per cento di share, risultando il programma più visto sulla tv italiana in prima serata. La partita è stata vinta dal Brasile 1 a 0 ma l’Italia è riuscita a mantenere il primo posto nel Girone C e a qualificarsi agli ottavi di finale. La precedente partita dell’Italia, giocata contro la Giamaica alle 18 del 14 giugno e trasmessa da Rai 2, aveva totalizzato 1 milione e 413mila spettatori, con uno share del 12.19 per cento.

