C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone, e c’è un’allerta tsunami

Martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione di Yamagata, a nord della capitale Tokyo. La scossa è stata registrata alle 22:24, quando in Italia erano le 15.24. L’Agenzia meteorologica del Giappone ha diffuso un’allerta tsunami.

#BREAKING: 6.8 magnitude #earthquake strikes Yamagata Prefecture of Japan on 22:22 JST, according to Japan Meteorological Agency pic.twitter.com/T6gGNlbc2n

