Si è dimesso l’avvocato a capo della difesa di Harvey Weinstein

Il processo contro Weinstein inizierà il 9 settembre, data in cui è stata fissata la selezione della giuria popolare.

Weinstein è sotto inchiesta del procuratore distrettuale di Manhattan da ottobre 2017, quando i giornali americani pubblicarono le prime accuse nei suoi confronti; da allora molte attrici hanno raccontato le molestie e le minacce che subirono da lui, tra cui Salma Hayek , Asia Argento , Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Uma Thurman, dando origine al cosiddetto movimento #metoo. Ci sono indagini in corso su Weinstein anche a Londra, dov’è stato denunciato da una donna , e a Los Angeles, dove una modella e attrice italiana lo ha accusato di stupro.

L’avvocato Jose Baez, che fino alla settimana scorsa era a capo della difesa del celebre produttore cinematografico Harvey Weinstein, ha chiesto al giudice del processo di essere esonerato dal caso. Baez ha spiegato che di recente lui e Weinstein, che è accusato di aver compiuto decine di violenze sessuali, hanno avuto varie divergenze: in particolare, sembra che Weinstein avesse assunto un altro avvocato per fare da intermediario fra lui e Baez. Secondo Agence-France Presse , Baez è il terzo avvocato che ha lasciato Weinstein dall’inizio del caso.

