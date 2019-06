I bitcoin hanno raggiunto il loro valore massimo in oltre un anno

I Bitcoin, la criptovaluta più diffusa al mondo, hanno superato i 9.000 dollari di valore per unità per la prima volta dal marzo del 2018. Dopo un grande calo nei primi mesi di quest’anno, i Bitcoin sono tornati a crescere, tirandosi dietro la maggior parte delle altre criptovalute e riportandosi ai livelli dell’inizio del dicembre 2017, cioè subito prima del picco che li portò a sfiorare i 20.000 dollari e li rese un fenomeno commentato e studiato dai media generalisti di tutto il mondo. Come sempre, è complicato individuare delle cause precise per questa tendenza al rialzo: tra quelle più citate, però, ci sono i sempre maggiori investimenti da parte di grandi banche e società finanziarie nelle criptovalute e nella ricerca sulla blockchain, la tecnologia alla loro base. C’è grande attesa nel settore soprattutto per Libra, la nuova criptovaluta che Facebook dovrebbe presentare questa settimana e introdurre il prossimo anno.