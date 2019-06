È morta a 91 anni Simona Mafai, storica dirigente del PCI

Nacque a Roma il 5 luglio del 1928 dai pittori Mario Mafai e Antonietta Raphaël, proveniente da una famiglia ebraica di Vilnius, in Lituania; nel 1938 venne espulsa dalla scuola pubblica dopo le leggi razziali. Nel 1952 sposò Pancrazio De Pasquale, dirigente del PCI e futuro presidente dell’Assemblea regionale siciliana, e si trasferì in Sicilia nel 1967. Nel 1968 si impegnò a favore delle leggi sul divorzio e sull’aborto; nel 1976 venne eletta senatrice con il PCI; nel 1980 divenne consigliera comunale di Palermo sempre con il PCI, venne rieletta nel 1985 e ricoprì la carica fino al 1990, quando uscì dal partito.

