Carlo Calenda si è fatto un’idea del PD, quest’anno

Carlo Calenda si è iscritto al Partito Democratico a marzo del 2018, subito dopo le elezioni politiche vinte dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, e alle scorse elezioni europee è stato eletto al Parlamento europeo. Calenda è molto presente su Twitter, dove commenta in modo spesso informale e diretto le vicende del partito, e un suo tweet di oggi rivela con un certo candore l’idea che si è fatto in questo anno di militanza. Il tweet a cui Calenda ha risposto fa riferimento alla composizione della nuova segreteria del Partito Democratico, annunciata sabato sera da Nicola Zingaretti, nella quale non figurano dirigenti e politici oggi vicini all’ultimo segretario del PD, Matteo Renzi.

Va bene hai ragione. La segreteria di Renzi era tutta fatta dalle minoranze.. ma la facciamo finita con questo cazzeggio. E quando vince Renzi lo sabotano da sinistra e quando vince Zingaretti si incazzano gli altri. che palle ‘sto partito. Ma andiamo a fare opposizione. https://t.co/geu7B5AwMY — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 16, 2019