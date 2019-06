L’enorme blackout in Argentina e Uruguay

Poco dopo le 7 del mattino di domenica – quando in Italia era mezzogiorno circa – è saltata la fornitura di energia elettrica in tutta l’Argentina e in tutto l’Uruguay. Il black out è iniziato quando era buio, circa un’ora prima dell’alba, e riguarda anche il sud del Brasile e diverse città del Cile, riferisce il Clarín. La società argentina che distribuisce l’energia elettrica, Edesur, ha parlato di “un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica”; lo stesso ha comunicato UTE, la società energetica dell’Uruguay. Le persone coinvolte sono quasi 50 milioni. I servizi ferroviari di metropolitana sono interrotti, quindi, e il traffico sulle strade avviene con molti disagi causati dal mancato funzionamento dei semafori.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino pais. — UTE (@UTE_ComCorp) June 16, 2019

