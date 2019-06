Weekly Beasts

Potreste scoprire un po’ di cose nuove sul mondo animale, guardando la raccolta degli animali più fotogenici della settimana: in Corsica per esempio sostengono di aver trovato una nuova specie di felino, che vorrebbero chiamare gatto-volpe. Oppure che c’è chi cavalca mucche intersessuali e sterili, che non producono latte. E anche che nell’arcipelago delle Frioul, vicino a Marsiglia, ci sono piccoli animali trasparenti appartenenti al genere Clavelina, tunicati che popolano il Mar Mediterraneo e non solo. Dopo tutte queste informazioni potete rilassarvi e godervi immagini che sono belle e basta: un cane vicino a dei mattoni, un bruco su una foglia di salvia e il principe William che tosa una pecora.