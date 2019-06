L’ex calciatore croato Zvonimir Boban torna al Milan come dirigente

Il Milan ha annunciato l’assunzione del suo ex calciatore croato Zvonimir Boban come responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, un ruolo che lo vedrà lavorare a contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e con il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini. Per tornare al Milan, Boban ha lasciato il suo incarico di vicesegretario generale della FIFA sotto la presidenza di Gianni Infantino, peraltro da poco rieletto. Da calciatore iniziò la carriera con la Dinamo Zagabria per poi trasferirsi al Milan nel 1991, dove rimase per dieci stagioni ad eccezione di una passata in prestito al Bari. Con il Milan vinse una Champions League, una Supercoppa europea e quattro campionati.