L’udienza per decidere sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti sarà a febbraio 2020

Un tribunale britannico ha fissato per febbraio 2020 l’udienza per decidere se estradare negli Stati Uniti Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks arrestato il 12 aprile a Londra: la giudice Emma Arbuthnot ha fissato la prima data dell’udienza per il 25 febbraio 2020, e ci sia aspetta che le altre si svolgano nel corso di 5 giorni. La richiesta di estradizione era stata fatta dagli Stati Uniti e approvata giovedì da Sajid Javid, ministro dell’Interno del Regno Unito, ma deve essere ancora approvata dalla giustizia britannica. Ad Assange gli Stati Uniti contestano la diffusione di documenti statunitensi coperti da segreto tramite WikiLeaks e la ripetuta violazione dello Espionage Act, la più importante legge americana contro gli atti di spionaggio.