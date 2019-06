Lo sciopero dei trasporti di oggi in Lombardia

Oggi, giovedì 13 giugno, ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale della Lombardia, indetto dai sindacati Uiltrasporti, FIT CISL (Federazione Italiana Trasporti) e FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti). Lo sciopero durerà quattro ore e tra le ragioni c’è «la condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto Pubblico Locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con Legge di Bilancio 2019».

Giovedì 13 giugno alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore. A Milano possibili disagi dalle 8:45 alle 12:45. Tutte le informazioni a questa pagina: https://t.co/K80tJLzjoX pic.twitter.com/cAbCz2cskw — ATM (@atm_informa) June 6, 2019

L’azienda dei trasporti di Milano ATM ha informato che lo sciopero per i suoi dipendenti durerà dalle 8.45 alle 12.45. A questa pagina si trovano informazioni utili riguardo alle linee delle altre province. Trenord, la società di trasporto ferroviario attiva soprattutto in Lombardia, ha comunicato che potranno aderire allo sciopero solo i dipendenti di Ferrovienord, la società che gestisce alcune linee ferroviarie in Lombardia, e che lo sciopero durerà dalle 9 alle 13. Quindi, i treni che utilizzano la rete ferroviaria di Ferrovienord «potranno subire ritardi e variazioni», e ci sono possibili disagi anche per i treni cosiddetti “passanti”, i regionali che fermano nelle stazioni dentro i confini della città (S1, S2, S9, S13).

Possibili disagi anche per i collegamenti aeroportuali tra Milano e l’aeroporto di Malpensa: in caso di cancellazione di treni ci saranno degli autobus sostitutivi dalla stazione Cadorna di Milano. Gli orari dello sciopero varieranno a seconda delle province: a Brescia lo sciopero inizierà alle 9.40 e finirà alle 13.40, mentre nella zona di Mantova sarà dalle 9 alle 12 e in quella di Bergamo inizierà alle 9.15 e durerà quattro ore.